Новосибирск, , 15:41 — REGNUM В горсовете Новосибирска прошло первое заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены вопросы организации питания в образовательных организациях города. Депутаты обсудили изменения в организации школьного питания в связи с новыми санитарными правилами и нормами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Четыре года назад мы создали рабочую группу по школьному питанию, тогда мы получали массу жалоб от родителей. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска, Роспотребнадзором, общественными организациями за это время мы «выдавили» с рынка школьного питания 17 недобросовестных поставщиков, которые были зарегистрированы в других регионах, — отметил заместитель председателя совета депутатов города Николай Тямин. — Однако, в образовательных учреждениях ещё много проблем: необходимость обновления оборудования в столовых, достижение разнообразного рациона школьников и т.д. Я думаю, что у нас есть всё для того, чтобы мы смогли улучшить качество школьного питания, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях. Важно, чтобы достигнутая в Сибирском федеральном округе планка, не опускалась, а наоборот, поднималась».

По данным отдела контроля организации питания департамента образования мэрии Новосибирска, теперь предприятия общественного питания обязаны поддерживать систему безопасности пищевой продукции, основанную на принципах ХАССП (система менеджмента безопасности пищевой продукции). Считается, что это позволит защитить питание детей от различных рисков заражения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Новосибирская область попала в топ регионов с невкусным школьным питанием.