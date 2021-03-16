Симферополь, , 15:41 — REGNUM Гражданин России задержан на территории Республики Крым по подозрению в ведении разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб Украины, об этом 16 марта сообщил ЦОС ФСБ.

«Указанный гражданин осуществлял фото‑ и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

При осмотре личного автомобиля задержанного сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли «предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сам он уже сообщил, что вёл сбор информации в пользу «Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А.». Самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле якобы для обеспечения собственной безопасности.

По информации источника ТАСС, подозреваемый отправлен под стражу на срок в два месяца.