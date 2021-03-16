Манила, , 15:41 — REGNUM Власти столицы Филиппин Манилы заявили, что выходить из домов разрешено только гражданам в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает CNN Indonesia.

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После всплеска новых случаев заражения коронавирусом на Филиппинах детям и пенсионерам города Манила запретили покидать свои дома.

С 15 марта 2021 года в Маниле введен комендантский час. В городе также запретили употреблять алкоголь и ввели локдауны в районах с высоким уровнем распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

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