Москва, , 15:40 — REGNUM Законопроект об усыплении бездомных собак будет отозван авторами из Госдумы, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Детально обсудили этот инцидент с руководством фракции в Госдуме. Результат — законопроект будет сегодня отозван авторами», — сообщил Турчак.

В целом он назвал «живодерской» инициативу группы депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать численность бездомных кошек и собак накануне внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Галиной Данчиковой.

Документом вводится положение, в соответствии с которым, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование численности животных без владельцев, находящихся в приютах для животных на территории региона.

В России принят закон о гуманном обращении с животными, однако у программы стерилизации есть ряд проблем, агрессивные стаи собак нападают на людей, в регионах фиксируются резонансные случаи нападения бездомных собак на детей.