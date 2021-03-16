Минск, , 15:42 — REGNUM Александр Лукашенко желает подписать «комплексный указ», регулирующий вопросы «цифрового развития» Белоруссии. Об этом он заявил 16 марта на совещании в президентском дворце.

«Этот документ позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества», — пояснили в пресс-службе президента Белоруссии.

В ходе совещания Лукашенко обратил внимание на использование цифровых знаков (токенов) и криптовалют, и сообщил силовикам и чиновникам: «В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах (нам это знакомо). Те, кто выпустил все эти процессы из-под контроля, теперь пожинают соответствующие плоды».«Поэтому правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций», — заявил Лукашенко.

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