Нур-Султан, , 15:36 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой призвал регионы республики готовиться к вакцинации населения против гриппа. Об этом глава минздрава заявил 16 марта на заседании правительства.

Цой сказал, что власти должны учесть опыт дефицита вакцин в текущем эпидемиологическом сезоне. Он призвал увеличить выделение средств на закупку вакцин против коронавируса.

Цой отметил снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2,2 раза. По его словам, число случаев заболевания сократилось за счет соблюдВ минздрения масочного режима и социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта вакцину от коронавируса в Казахстане получили 76,2 тыс. человек. До конца года в республике ожидают поступление 12 млн доз вакцин.