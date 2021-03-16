Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM 68% предпринимателей Свердловской области не воспользовались господдержкой в 2020 году. Об этом сообщили в региональном союзе промышленников и предпринимателей.

Как заявил на презентации результатов соцопроса исполнительный вице-президент СОСПП Евгений Харламов, 12% владельцев бизнеса воспользовались беспроцентными кредитами на выплату зарплат, ещё 12% — субсидиями в размере МРОТ на одного сотрудника для сохранения штатной численности. Остальные меры поддержки оказались востребованными у менее чем 10% предпринимателей.

«68% по ряду причин не использовали меры государственной поддержки», — сказал Харламов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года правительство России сформировало новый пакет мер для поддержкималого и среднего предпринимательства

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