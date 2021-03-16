Рига, , 16:02 — REGNUM Шествие легионеров «Ваффен СС» не состоялось в Риге второй год подряд из-за связанных с пандемией ограничений. Организаторы мероприятия призвали посетить могилы латышских легионеров, сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

«День памяти латышских легионеров СС» отмечают в Латвии каждый год 16 марта. В стране действуют ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID-19, потому массовые мероприятия запрещены.

Организаторы акции призвали приносить цветы на кладбища, где похоронены легионеры. Традиционное шествие бывших легионеров и их приспешников планировала провести организация «Ястребы Даугавы». Так как шествие не состоялось, митинг против мероприятий в память о легионерах отменил и Латвийский антинацистский комитет.

Напомним, «День памяти латышских легионеров СС» установила в 1952 году эмигрантская организация «Ястребы Даугавы». В 1944 году 16 марта латышский добровольческий легион СС, включающий созданные годом ранее 15 и 19 латышские дивизии, вступил в бой с Красной Армией близ Пскова у реки Великой.

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В 2018 году латвийские власти присвоили всем, кто участвовал в боях на территории страны, статус участников Второй мировой войны. Наряду с бывшими советскими воинами такой статус получили и те, кто воевал за нацистов.

Российское посольство в Латвии ранее назвало позорными мероприятия в Риге, посвященные памяти латышского легиона «Ваффен СС».

Как сообщало ИА REGNUM, в Батецком районе Новгородской области в октябре 2020 года открыли музейно-мемориальный комплекс «Жестяная Горка», посвящённый мирным жителям, погибшим от рук оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Тогда же в посёлке Батецкий начался первый гражданский процесс о преступлениях нацистов в военные годы. Суд признал геноцидом преступления оккупантов, совершённые в 1942 и 1943 годах.