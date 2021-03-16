Тбилиси, , 15:40 — REGNUM В Грузии члены Лейбористкой партии и движения «Солидарность» подали иск в Конституционный суд (КС), требуя отменить комендантский час, введенный в рамках борьбы с пандемией. Об этом 16 марта сообщает агентство «Новости Грузия».

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«Грузия является страной-рекордсменом по длительности комендантского часа, и он уже давно стал политическим методом, а не способом борьбы с пандемией. Мы требуем от Конституционного суда, чтобы хотя бы в этой части он был защитником конституции, а не власти, и упразднил комендантский час», — сказал журналистам представитель Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили.

По его мнению, незаконно штрафовать людей за то, что они находятся ночью на улице.

Стоит отметить, что комендантский час в Грузии ввели в ноябре 2020 года. Он длится с 21:00 до 05:00. Общественные заведения из-за этого закрываются в 19:00, так как всем нужно успеть вернуться домой. Представители бизнеса неоднократно обращались к властям с призывом отменить это ограничение или сократить его время. Пока не было официальных заявлений, когда комендантский час планируется отменить.

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