Москва, , 15:32 — REGNUM В Москве в Историческом музее 16 марта открылась выставка «Придворный костюм середины XIX — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эрмитаж привёз выставку в Москву впервые за 15 лет. Она даст старт серии мероприятий, посвящённых 150-летнему юбилею Государственного Исторического музея. Событие будет широко отмечаться в 2022 году.

На экспозиции представлены костюмы императорского двора второй половины XIX века, которые покажут различные стороны парадной и повседневной жизни царской семьи.

Выставка будет работать до 16 июля 2021 года.