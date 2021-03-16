Москва, 17 марта, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Олимпиада для России будет позорной в любом случае, сколько бы побед она ни принесла «российской» сборной. И позором будут покрыты эти медали, заодно открывая дорогу к систематической дискриминации наших спортсменов. Плохо, что в России, похоже, с такой дискриминацией смирились, пишет политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

После того, как Спортивный арбитражный суд отказал России в использовании песни «Катюша» вместо государственного гимна на Олимпийских играх в 2021 и 2022 годах под предлогом того, что эта песня «считается патриотической» и ассоциируется с Россией, стало окончательно ясно: дискриминация должна быть полной. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отнесся к этому унижению и к этой дискриминации довольно индифферентно: «Не знаю, как к этому относиться». По его словам, положение наше плохо, так что важно лучше подготовиться к Играм, ну, а дальше «это должно закончиться». С чего? О том, что дискриминация и оскорбительное притеснение российских спортсменов на мировой арене станет не одноразовым «наказанием», а превратится в долгосрочную политику, ИА REGNUM предупреждало со времен зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.

В каких бы прегрешениях ни были уличены спортивные чиновники, оскорблен весь народ нашей страны. И не желают этого понять и признать лишь расплодившиеся космополиты и компрадоры, давно потерявшие, а то и не имевшие изначально чувства и понятия о чести и достоинстве Родины.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Никакие спортивные успехи на Олимпиаде не затмят оскорбления России».