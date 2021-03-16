Симферополь, , 15:32 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила о намерении принять участие в выборах в Госдуму нового созыва, которые намечены на осень 2021 года. Об этом она сообщила журналистам 16 марта.

Наталья Поклонская в ходе пресс-конференции 16 марта сообщила, что не намерена завершать карьеру политика и планирует принять участие в выборах в Государственную думу VIII созыва.

Отметим, что ранее Поклонская заявляла журналистам, что пока не получала предложений о новом выдвижении в Госдуму.

Наталья Поклонская — экс-прокурор Республики Крым, была избрана в Госдуму VII созыва от партии «Единая Россия».