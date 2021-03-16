Анкара, , 15:36 — REGNUM Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на заседании по продвижению программы конкурентных секторов 16 марта заявил, что на сегодняшний день правительство получило финансирование в размере 800 миллионов евро в рамках Инструмента подготовки к вступлению в ЕС (далее — IPA). Он добавил, что сейчас наиболее важно, чем когда-либо, укреплять отношения между Турцией и Евросоюзом, сосредоточившись на процессе вступления в это объединение. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Мы хотим извлекать ещё больше пользы от реализации программы IPA и единства ЕС, которые являются основными финансовыми инструментами, к которым мы прибегаем в процессе интеграции с ЕС», — отметил Варанк.

Напомним, 6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию прекратить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока её власти не изменят часть статей конституции. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

IPA — это инструмент помощи перед вступлением, который является механизмом финансирования Европейского Союза. Через IPA Брюссель выделяет финансовую помощь странам-кандидатам в ЕС.