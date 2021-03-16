Варшава, , 15:31 — REGNUM Европейский Союз в ближайшее время получит 10 миллионов доз вакцин от коронавируса Pfizer в рамках заключенного соглашения об ускоренных поставках. Об этом на своей странице в Twitter написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Мы достигли с производителем американской вакцины против коронавируса Pfizer новые соглашения, согласно которым в ускоренном темпе он нам поставит 10 миллионов доз вакцин. Это стало замечательным ответом на задержки в поставках, с которыми мы столкнулись ранее», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе американский производитель вакцин против коронавируса Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в ЕС. В компании пояснили это модификацией своего завода в Бельгии, где производятся вакцины для Европы. В ряде государств Европы заявили, что это привело к срыву их программ по вакцинации населения.