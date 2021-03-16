Тюмень, , 15:30 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 75 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 марта коронавирусом заразились 32 577 человек. Выздоровели 30 715 человек, скончались 339 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).