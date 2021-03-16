Москва, , 15:30 — REGNUM Законопроект о времени выдачи багажа авиапассажирам внесли в Госдуму депутаты во главе с Виталием Пашиным (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Согласно поправкам, по договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру воздушного судна или управомоченному им на получение багажа лицу не позднее 60 минут после прибытия самолета.

В период туристического сезона, для отдыхающих авиапассажиров становиться частым явлением нарушение порядка выдачи багажа. Нередки случаи, когда по вине авиакомпаний выдача багажа задерживалась на неопределенное время без объяснения причин, отмечают авторы. Принятие закона, уверены они, повысит дисциплину авиаперевозчиков.

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