Нижний Новгород, , 15:30 — REGNUM Большое количество выпавшего снега этой зимой может привести к сложному прохождению паводкового периода. Об этом заявил заместитель полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин на заседании межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 15 марта.

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По его словам, «необходимо готовиться к реагированию на угрозы подтопления жилых домов, социально значимых и потенциально опасных объектов экономики в регионах округа».

Актуальными остаются вопросы пожарной безопасности в лесах, в том числе в природных заповедниках и национальных парках, подготовки населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду.

В работе межведомственной комиссии приняли участие заместитель министра МЧС России Николай Гречушкин, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе Александр Окатьев, представители Федерального агентства водных ресурсов, Ростехнадзора России, Росприроднадзора России, а также органов исполнительной власти регионов ПФО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра России, кначалу марта запасы воды в снежном покрове в бассейнах Камы и Белой составили 78% нормы, на остальной территории бассейна Волги — 94−149% нормы, в том числе в бассейне р. Оки снегозапасы составили 149%, Суры — 139%, Ветлуги — 125% нормы. В целом в бассейне Волги запасы воды в снеге составили 113% нормы — на 35 мм больше значений на аналогичную дату прошлого года.