Киев, , 15:36 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в настоящий момент момент возглавляет рейтинг доверия политикам, государственным чиновникам и общественным деятелям страны.

Соответствующие результаты опрос центра Разумкова, проведенного 5−9 марта, были обнародованы сегодня, 16 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно полученным результатам, Разумкову доверяют 38% опрошенных, не доверяют 48%. Для сравнения — президенту Владимиру Зеленскому доверяют 31% и 63%, также среди лидеров мэр Киева Виталий Кличко — 29% и 62%.

У подавляющего большинства политиков рейтинг доверия гораздо ниже — так, экес-президенту Петру Порошенко не доверяют 73% граждан, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе МВД Арсену Авакову и лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 72%, Михаилу Саакашвили — 74%.

Наилучший баланс доверия и недоверия — у Дмитрия Разумкова, подчеркивают социологи.

Социологическая служба Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года опросила 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

ИА REGNUM напоминает, что за последние несколько дней лидеры «Слуги народа» несколько раз комментировали ситуацию вокруг Разумкова, в частности, в связи с его неизбранием в политсовет партии.