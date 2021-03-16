Норильск, Красноярский край, , 15:25 — REGNUM «Норникель» планирует полностью восстановить добычу на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский» в течение трёх-четырёх месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе компании.

Согласно плану, рудник «Октябрьский» (объём добычи — 5 млн т руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля — мае. На июнь запланировано начало восстановления добычи на руднике «Таймырский» (4,3 млн т руды в год). Полное восстановление займёт около месяца.

Программа остановки водопритока разбита на несколько этапов. Первый этап завершили 13 марта: установлены блокирующие вентиляционную выработку гидроизоляционные перемычки, произведён спуск воды.

15 марта стартовал второй этап. Специалисты сооружают дополнительные гидроизоляционные перемычки, соседние выработки заполняются закладочной смесью, выполняется спуск воды. Водоприток планируют остановить путём закрытия запорной арматуры.

В горные выработки за два этапа планируют заложить порядка 30 тысяч тонн бетонной смеси.

«Процесс блокировки притока воды осложняется его высокой интенсивностью и геологическими условиями в месте устройства перемычек», — пояснили в компании. В настоящее время работа идёт, исходя из базового сценария. При этом не исключён риск дополнительной задержки в реализации плана.

На Норильской обогатительной фабрике остановлена цепочка переработки вкрапленной руды (5,2 млн т руды в год), на ней проводятся ремонтные работы. Работоспособность указанной цепочки планируют восстановить к 15 апреля. Решение о сроке её запуска примут по результатам проверки Ростехнадзора и мероприятий внутреннего аудита.

Медистая цепочка (около 4 млн т руды в год) возобновила работу 15 марта.

По оценке «Норникеля», снижение объёмов производственной программы 2021 года относительно утверждённых ранее годовых планов составит около 35 тыс. тонн никеля, 65 тыс. тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы.

Как заверил старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, компания последовательно выполняет план остановки притока воды в рудники.

«Мы приняли решение о дополнительном усилении защитных конструкций, что мы и реализуем. После завершения второго этапа мы приступим к восстановлению работы рудников. Горное оборудование не пострадало и готово возобновить работу», — подчеркнул Уткин.

Напомним, о том, что «Норникель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский», стало известно в феврале 2021 года. 12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте — 350 м. Компания объявила о работах по ликвидации подтопления. Частично были приостановлены работы и на руднике «Таймырском», так как есть связанные выработки, и вода также поступала на горизонт этого рудника.