Москва, , 15:25 — REGNUM Российские хоккеисты выступят на чемпионате мира — 2021 под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и гимном Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом ОКР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято во время заседания совета IIHF, которое проходит в Москве.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня 2021 года.