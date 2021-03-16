Москва, , 15:23 — REGNUM Какого-либо радикального повышения ключевой ставки Центробанка РФ ожидать не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Регулятор весьма осторожен в использовании данного инструмента. И хотя таргетирование инфляции для него приоритетно, задача поддержки экономического роста также остается важной.

С учетом того, что экономика только начала восстановление после просадки на фоне пандемии, удорожание денег сейчас может стать для нее слишком тяжелым ударом.

Кроме того, текущий всплеск инфляции в основном проявляется в сегменте продуктов питания и других товаров первой необходимости, а на них изменение учетной ставки сказывается менее заметно.

Повышать ставку, ЦБ, конечно, будет, но вряд ли настолько резко, как это прогнозирует Bloomberg. Полагаю, до конца 2021 года ставка вырастет не больше, чем на 0,75 процентного пункта», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM,. Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта. Показатель составит 5,5% или 6% годовых, передавало агентство Bloomberg.

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