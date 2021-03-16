Киев, , 15:31 — REGNUM На Украине в марте 2021 года начнёт работу Центр противодействия дезинформации. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом».

По её словам, данная структура будет проверять информацию, которая появляется в публичном пространстве Украины.

«Президент Владимир Зеленский предложил создать Центр противодействия дезинформации. В этом месяце структура начнёт работу. Этот центр объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний, которые будут проверять информацию, которая появляется в публичном пространстве. Дезинформация будет опровергаться», — рассказала она.

Зеленский рассчитывает, что центр будет также работать и на международном уровне, добавила Мендель.

Пресс-секретарь президента Украины сообщила, что после начала работы центра и выявления первых случаев дезинформации, власти страны обдумают меры ответственности за распространение неправдивой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры страны Александр Ткаченко заявил, что Центр противодействия дезинформации Украины будет работать по принципу аналогичных структур, существующих в Финляндии, Чехии и Прибалтике.

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