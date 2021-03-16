Ленинский район, Волгоградская область, , 15:22 — REGNUM Возбуждение уголовного дела о халатности инициировано после прокурорской проверки в Ленинском районе Волгоградской области. Директор городского дворца культуры заказал ремонт исправной и гарантийной кровли учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

Капитальный ремонт кровли «ДК «Октябрь» в Ленинске провели в 2018 году, стоимость работ превысила один миллион рублей, гарантийный срок составил 36 месяцев и закончится в октябре 2021 года. Подрядчик не получал претензий по выполненному ремонту. В конце 2019 года директору ДК стало известно, что его учреждение будет участвовать в мероприятии «Развитие муниципальных домов культуры» проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры» национального проекта «Культура». На реализацию мероприятий выделили 20 млн рублей из областного бюджета и ещё 202 тысячи рублей из муниципального. Были составлены госконтракты, в одном из которых снова фигурировал ремонт кровли, причём на этот раз стоимость работ составила уже 2,18 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководства муниципального учреждения.