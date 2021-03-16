Москва, , 15:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, направленный на оптимизацию в сфере госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

«Комплекс поправок содержит более 30 содержательных позиций прошли серьезное обсуждение… Закон становится проще, реализация — более контролируемой», — заявил замглавы Минфина Алексей Лавров.

Он подчеркнул, что цель закона — «упрощение, унификация и ускорение процесса закупок на основе завершения электронизации всего закупочного цикла и обеспечения полной прозрачности, объективности и конкуренции закупок».

Суть изменений

Совершенствуется порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способы такого определения, осуществляемых процедур. Прежде всего, количество конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сокращается до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками — конкурс, аукцион, запрос котировок. При этом действующие дополнительные требования к участникам закупок при проведении конкурсов с ограниченным участием предполагается распространить на случаи проведения открытых конкурсов.

Закрепляется перечень случаев для проведения «срочных» закупок путем проведения запросов котировок без ограничения по объему и цене контракта.

Сокращаются положения, устанавливающие требования к извещениям и документациям о закупках, заявкам на участие в закупках, проводимых различными способами, требования к выбору заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и их изложение в общих положениях об осуществлении закупок.

Вводится термин «контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан». Сохраняется закрытый перечень товаров, относимых к необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан.

При проведении электронного аукциона сокращается период приема ценовых предложений до четырех минут, а также устанавливается предельный максимальный период торгов в случае, если подано ценовое предложение, предусматривающее снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги до половины процента начальной (максимальной) цены контракта — не более трех часов с момента поступления указанного ценового предложения.

Унифицируются случаи признания способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несостоявшимися, а также последствия такого признания.

Предусматривается оптимизация порядка проведения совместных конкурсов и аукционов. Предусматривается дополнительная возможность их проведения одновременно несколькими уполномоченными органами, в том числе различных субъектов РФ (позволит осуществлять совместные межрегиональные конкурсы и аукционы).

Уточняются случаи закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Уточняются положения о порядке размещения информации и документов в единой информационной системе в сфере закупок и ее на официальном сайте.

Вводится «универсальная стоимостная предквалификация» (применяемая исключительно в случаях, при которых не установлена «специальная предквалификация»), устанавливающая возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта, заключенного в соответствии с законом о контрактной системе независимо от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.

Вводятся положения, предусматривающие введение рейтинга деловой репутации участников закупки с установлением порядка его формирования и применения актом правительства РФ.

Вводится возможность предоставления банковских гарантий, выданных государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», а также региональными гарантийными организациями, предусмотренными ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в связи с чем термин «банковская гарантия» по тексту закона о контрактной системе заменяется термином «независимая гарантия».

«Это качественное улучшение системы госзакупок», — подчеркнул первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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