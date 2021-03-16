Сеул, , 15:29 — REGNUM Компания Hyundai представит семиместную версию кроссовера кроссовер Creta, которая получила название Alcazar, 6 апреля 2021 года, сообщает India Today.

Hyundai Alcazar создан на базе кроссовера Creta. При этом у кроссоверов есть некоторые отличия. Так, новинка оснащена другим набором легкосплавных дисков и рестайлинговыми задними фонарями. Задний свес Alcazar будет длиннее, поскольку в авто появится третий ряд сидений.

На индийском авторынке Alcazar будет конкурировать с такими моделями, как Tata Safari, MG Hector Plus и Mahindra XUV500. Отмечается, что Hyundai Alcazar будет иметь такую же моторную линейку, что и Hyundai Creta.

По предварительной информации, в салоне Hyundai Alcazar будут установлены: информационно-развлекательная система с сенсорным экраном Apple CarPlay и Android Auto-ready, система климат-контроля, беспроводное зарядное устройство, вентилируемые сиденья и панорамный люк на крыше.

Ранее стало известно, что самая недорогая версия кроссовера Hyundai Tucson с 2,5-литровым мотором в США будет стоить 24 950 долларов (около 1,86 млн рублей).

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