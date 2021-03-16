Киев, , 15:20 — REGNUM Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает разговоры о возможности отставки Дмитрия Разумкова с должности главы Рады «слухами, чтобы провоцировать ощущение нестабильности».

Об этом он заявил на брифинге 16 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия заявил, что парламент Украины продолжает работать, при этом и в монобольшинстве, и руководстве Рады «всё нормально».

Также соратник Зеленского отметил, что в украинском политикуме всегда есть какие-то слухи.

«То что-то перезагружать хотят — то правительство, то досрочные парламентские выборы, а сейчас вот руководство парламента», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в украинском политикуме уже давно ходят кулуарные слухи, что глава Рады и в прошлом один из лидеров «Слуги народа»Дмитрий Разумков может создать свой политический проект под следующие выборы.

Сам Разумков, являющийся одним из стабильных лидеров электоральных симпатий, эту информацию отрицает, и заявил, что у него «настолько насыщенный график, что ему точно не до каких-то дополнительных проектов».

Однако слухи о расколе в лагере «Слуги народа» актуализировались после того, как стало известно, что Разумков не вошел в состав политсовета «Слуги народа», избранный на съезде политической силы 13 марта.