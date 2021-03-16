Курган, , 15:20 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 21 зарегистрирован в Кургане, сообщает 16 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 48 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 16 марта выявлено 18 604 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 725 человек, скончались 340 пациентов с COVID-19.