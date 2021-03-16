Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Около 400 человек эвакуированы из здания НИИ физико-технического института (ФТИ) имени А.Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге из-за угрозы взрыва и отравления. Об этом 16 марта сообщает телеканал «78».

Эвакуация персонала и сотрудников института из здания на Политехнической улицев Калининском районе города происходит из-за угрозы взрыва и отравления.

«В лаборатории на седьмом этаже нашли полулитровую банку с диоксидом хлора (используется при дезинфекции помещений, — прим. ред.)», — говорится в сообщении.