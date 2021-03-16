Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM В петербургском районе Купчино водитель автомобиля в ходе конфликта с пассажиром сначала выстрелил в него из ракетницы, а затем несколько раз ударил ножом в область головы. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между пассажиром и водителем произошел днем 16 марта. В 13:21 мск в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 80 по Бухарестской улице мужчина получил ранения, а нападавший скрылся.

Как удалось установить полицейским, стычка началась между водителем иномарки и его пассажиром в салоне автомобиля. Когда пассажир стал выходить из машины, водитель ранил его, выстрелив, предположительно, из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные ранения острым предметом.

«Нападавший на автомобиле скрылся. Потерпевший с огнестрельным ранением и множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося участника инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти