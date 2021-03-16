Москва, , 15:18 — REGNUM Принятый Госдумой в третьем чтении закон не создает никаких угроз для просветительской деятельности отечественных образовательных организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Сейчас он не создает никаких угроз для просветительской деятельности российских образовательных организаций, поддержан с этой точки зрения всеми фракциями, поскольку они его внесли. И если кто-то сейчас будет выступать против, у меня будет вопрос: на кого вы работаете?» — заявил Никонов в ходе дискуссии.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о просветительской деятельности. Документ, в частности, обязывает вузы получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Инициатива вызвала существенный резонанс в экспертном сообществе.

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