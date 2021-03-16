Пермь, , 16:20 — REGNUM В Пермском муниципальном районе Пермского края суд вынес приговор в отношении 54-летней местной жительницы, признав ее виновной в фальсификации итогов выборов и незаконной выдаче избирательного бюллетеня, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что будучи членом участковой избирательной комиссии при проведении досрочного голосования на выборах депутатов Земского собрания Пермского муниципального района седьмого созыва, она фальсифицировала подписи ряда избирателей в списках. Женщина внесла ложные сведения о паспортных данных избирателей и расписалась за граждан как за получивших избирательные бюллетени. Кроме того, незаконно пермячка выдала бюллетени для голосования не менее чем семи избирателям для голосования вместо родственников.

В рамках расследования уголовного дела допрошено более 180 свидетелей, проведено 70 почерковедческих экспертиз. Суд назначил наказание в виде в размере 50 тысяч рублей.

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