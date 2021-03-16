Нью-Йорк, США, , 15:15 — REGNUM Потоковый сервис Netflix показал новые кадры будущего анимационного сериала «Дота: Кровь Дракона» (Dota: Dragon's Blood). Ролик был опубликован 16 марта на YouTube-канале Netflix Anime.

Стоит отметить, что в новом видео под названием «Знакомство с героями» создатели шоу в т.ч. показали персонажей, которые были лишь мельком упомянуты в видеоиграх. Например, поклонники вселенной Dota смогут увидеть в сериале богиню Селемен, которой поклоняется Мирана.

Netflix выложит на своём сайте сериал «Дота: Кровь Дракона» 25 марта 2021 года. В проекте участвуют такие известные актёры, как Юрий Ловенталь (исполнит роль Дэвиона), Лара Пюлвер (Мирана), Тони Тодд (Слайрак Эльдвурм), Трой Бейкер (Инвокер), Фрея Тингли (Фимрин) и другие.

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