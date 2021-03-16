Пенза, , 16:52 — REGNUM В Пензе накануне стартовал международный турнир «Penza Cup-2021» серии Tennis Europe Junior Tour. Как сообщает пресс-служба министрества физической культуры и спорта Пензенской области, в соревнованиях принимают участие 88 спортсменов в возрасте до 14 лет.

Молодые теннисисты разыгрывают награды и рейтинговые очки в личном и парном разрядах. Соревнования посетил президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Международный турнир продлится до 21 марта. На корт выйдут теннисисты из Эстонии, Германии, Великобритании, Кипра, Украины, Беларуси, Казахстана, и США. Очки, которые смогут набрать спортсмены, учтут во всероссийском и в мировом теннисных рейтингах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 10 по 14 марта во дворце спорта «Буртасы» в Пензе прошел чемпионат России по спортивной гимнастике-2021 среди мужчин и женщин. Участние в соревнованиях приняли 75 женщин и 95 мужчин.

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