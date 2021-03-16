Брюссель, , 15:26 — REGNUM Оборонные расходы НАТО увеличились на 3,9% в 2020 году несмотря на пандемию нового коронавируса. Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил 16 марта, представляя доклад о работе альянса в минувшем году.

Страны НАТО, отметил он, продолжали вкладывать средства в оборону даже на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией. Военные затраты союзников увеличились шестой год подряд.

Из выступления Столтенберга следует, что больше всего оборонные расходы выросли в 2017 и 2018 годах — на 5,9% и 4,2% соответственно. При этом только 11 из 30 стран-участников довели свои траты на оборону до 2% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, «агрессивную» Россию Столтенберг назвал одним из вызовов, по-прежнему стоящих перед НАТО.

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