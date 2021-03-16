Москва, , 15:12 — REGNUM Доступность жилья для российских граждан и возможность улучшения жилищных условий — очень насущная тема. Она должна быть всегда в актуальной повестке дня у руководства страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина установить льготные ставки по ипотеке в зависимости от регионального среднедушевого дохода заслуживает пристального внимания.

Программ льготного кредитования граждан во многих регионах страны может быть переосмыслена и успешно продолжена, причем, вероятно, в нее могут в первую очередь включиться крупные системообразующие государственные банки.

Будут ли банки кредитовать граждан под 2% или 3% годовых совсем не понятно и не очевидно. Несмотря на то, что доходы граждан в большинстве регионов России значительно ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и нефтеносных регионах страны, уверен, что многие граждане все-таки осмелятся взять ипотеку.

Предположительно, скорее всего, ставки по кредитам все-таки будут в диапазоне 5−6%. Нужно развивать сельскую ипотеку и стимулировать переезд граждан из крупных городов в частный сектор.

Помимо децентрализации населения России дифференцированная ипотека станет важным фактором эффективной поддержки института семьи, повышения рождаемости», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что льготную ставку по ипотеке следовало бы устанавливать, исходя из среднедушевого дохода по региону, это в том числе позволит сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере.

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