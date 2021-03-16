Кишинёв, , 15:19 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от партии «Шор» поддержат проведение досрочных парламентских выборов, но после того, как в стране удастся стабилизировать эпидемиологическую обстановку, заявила представитель партии Марина Таубер на брифинге после встречи с президентом республики Майей Санду. Видеотрансляцию вёл интернет-портал Privesc.Eu.

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«Мы считаем необходимым проведение досрочных парламентских выборов, но только после урегулирования проблем, связанных с пандемией в нашей стране», — сказала Таубер от лица членов парламентской фракции.

Она также поприветствовала то, что Санду решила возобновить переговоры с членами парламента, и выразила надежду, что это поспособствует выходу из политического кризиса.

Санду сегодня, 16 марта, проводит встречи с депутатами парламентских партий. Ранее она встретилась с депутатами партии «Про Молдова». Также предстоят встречи с членами партий: «Платформа Достоинство и правда», «Демократической партии», «Партии действий и солидарности» и «Партии социалистов». После завершения встреч Санду сделает заявление для СМИ.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и парламентского большинства. С декабря 2020 года из-за разногласий между главой государства и депутатами, в стране не получается утвердить кандидатуру премьер-министра.

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