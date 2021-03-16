Джакарта, , 15:09 — REGNUM В Индонезии вакцину от коронавируса получили 4 468 951 человек, сообщает Detik.

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В это число входит 1 425 885 сотрудников здравоохранения, 2 272 399 государственных служащих и 770 545 пожилых людей.

За день прививку от коронавируса получили 302 089 жителей Индонезии.

Между тем вторую инъекцию вакцины ввели 1 716 749 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники агентства по борьбе с наркотиками в Индонезии получат инъекцию вакцины против коронавируса.

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