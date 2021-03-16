Пермь, , 15:08 — REGNUM Ленинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Пермского края, министра территориального развития Романа К. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщают СМИ.

Экс-чиновнику назначено два года лишения свободы условно испытательным сроком в один год. Кроме того, суд оштрафовал бывшего зампреда правительства на 200 тыс. рублей. Однако от выплаты штрафа Роман К. освобождён в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Установлено, что бывший первый вице-премьер правительства Пермского края принимал участие в управлении коммерческой организации. В 2017 году экс-чиновник убедил главу Гайнского района ввести режим ЧС, хотя оснований для этого не было. Объявление о спецрежиме приобрести в обход конкурса два катера за 18,4 млн рублей за счет краевого бюджета.

Роман К. свою вину отрицает. Его адвокат сообщил о намерении обжаловать приговор.

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