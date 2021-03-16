Москва, , 15:07 — REGNUM Вакцина от компании AstraZeneca оказалась объективно проблемной. Об этом 16 марта заявил главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24».

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«Мы наблюдаем с вами, как каждая страна держится за свою вакцину, потому что она, во-первых, сертифицирована в данной стране, во-вторых, за неё заплачены деньги и, в конце концов, государство беспокоится о своём населении», — заявил Зуев.

«Поэтому просто так от фразы «вакцина может быть не так уж хороша» — по такому поводу отмены вакцин не происходит. Здесь мы видим каскад отмен», — указал он.

Он отметил, что такая ситуация однозначно указывает на проблему с вакциной.

«Больше половины Европы — страны с достаточно развитой экономикой и высокоразвитой наукой, в том числе и вирусологией. Этих людей не надо учить ценности вакцины», — подчеркнул Зуев.

Ранее несколько стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. Первыми от применения препарата после двух инцидентов отказались в Австрии, затем временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии, а также Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия.

Последней от партии вакцины отказалась Италия.