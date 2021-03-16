Киев, , 15:07 — REGNUM Власть Украины пытается завуалировать расправу с оппозицией под борьбу с олигархами, хотя всем очевидно, что последние действия президента Зеленского направлены конкретно против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» 16 марта народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Павленко.

Парламентарий подчеркнул, что власть использует Совнацбез Украины как площадку для сведения счетов с Медведчуком, используя методы, граничащие с нарушением конституции и законов.

«Они сейчас продолжают преследовать оппозицию, они продолжают преследовать конкретных оппозиционных лидеров. В данном случае основной удар идет на Виктора Медведчука, как ключевого оппонента власти, которого, возможно, больше всего боятся», — сказал Павленко.

По его мнению, наряду с фамилией Медведчука власть начала озвучивать фамилии олигархов только для того, чтобы завуалировать сведение счетов с оппозицией.

«Почему появились другие олигархи? Потому что надо как-то это разбить, баланс показать, мол, это не только против оппозиции, а у них ко всем такое отношение», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что 12 марта президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последние санкционные решения Совнацбеза, заявил, что таким образом власти начали восстанавливать справедливость в стране. По его словам, Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом и сейчас «дает сдачи»:

«Дает сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости», — уточнил Зеленский.

В Совнацбезе Украины в это же время анонсировали введение новых санкций против физических и юридических лиц, но не уточнили, против кого.

Сам Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от ОПЗЖ готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы «остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране».