Варшава, , 15:06 — REGNUM 16 марта глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик объявил во время пресс-конференции, что польское правительство приняло решение продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, от использования которого некоторые страны отказались. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Вчера Управление регистрации лекарственных средств Польши, контролирующее безопасность лекарств, выпустило коммюнике о том, что ни одного случая побочных эффектов с вредом для здоровья или с опасностью для жизни после прививки препаратом AstraZeneca в Польше не выявлено. К тому же, Великобритания, где вакцинировано 11 миллионов человек, также не прекратила вакцинацию этим препаратом. Так что, мы пока не ограничиваем использование AstraZeneca», — заявил он.

На данный момент использование вакцин данного производителя приостановлено в более чем десяти странах, включая Германию и Францию. Приостановление их использования связано с побочными реакциями на вакцину, которые зафиксированы у многих пациентов.

«Пока ни в одном из этих случаев не было доказано, что проблемы были прямым следствием вакцины», — заключил Михал Дворчик.