Нур-Султан, , 15:05 — REGNUM До конца 2020 года министерство здравоохранения Казахстана ожидает поступление 12 млн доз вакцин против коронавируса. Об этом 16 марта заявил глава ведомства Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, до конца марта поступит 180 тыс. доз вакцин, а в апреле ожидается увеличение объемов поставки. Министр отметил, что по состоянию на 16 марта вакцину получили 76 188 человек.

Цой добавил, что местным властям необходимо продумать развертывание прививочных пунктов, так как объемы поставок будут ежемесячно увеличиваться.

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин отметил, что минздраву и министерству информации необходимо усилить разъяснительную работу с населением.

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