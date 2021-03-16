Калуга, , 15:32 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

В инфекционной больнице Иллюстрация ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Калуги 1968 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 275 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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