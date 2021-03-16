Калуга, 16 марта, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В инфекционной больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Калуги 1968 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 275 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.