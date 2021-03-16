Ижевск, , 15:03 — REGNUM По итогам января-февраля текущего года хозяйства Удмуртии увеличили производство молока на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

За два месяца в регионе произвели 140,5 тыс. тонн молока, что на 13,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Причем рост производства в фермерских хозяйствах составил 14,5%, в сельхозорганизациях — 10,4%.

Численность дойного стада в крестьянско-фермерских хозяйствах республики в январе-феврале выросла на 356 голов.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия по итогам 2020 года увеличила производство молока на 44,29 тыс. тонн, или на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За указанный период в республике произведено 870,8 тыс. тонн молока. Максимально выросло производство молока в фермерских хозяйствах — на 15,7%, сельхозорганизации республики увеличили производство на 6,1%.

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