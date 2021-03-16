Москва, , 15:02 — REGNUM Ужесточение уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, за административные правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ является последовательной и логичной мерой на фоне роста данного вида нарушений, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.

«Между тем данная проблема в России носит комплексный характер и требует в своем решении комплексного подхода.

Наряду с изменением мер уголовной ответственности необходимо рассматривать целесообразность таких мер принуждения как пожизненное лишение права управления транспортным средством, конфискация транспортного средства и др.

Комплексный характер проблемы наряду с мерами принуждения должен предусматривать и формирование эффективной системы профилактических и контрольных мероприятий и не только со стороны уполномоченных государственных органов.

Важную роль здесь могут сыграть СМИ и социальные сети в части объективного освещения и оценки таких нарушений, формирования общественного мнения и гражданской позиции», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде могут увеличить с двух до трех лет.

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