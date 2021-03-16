Брюссель, 16 марта, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Основные угрозы для НАТО перечислил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая 16 марта с ежегодным докладом. Это Россия, поднимающийся Китай, терроризм и глобальное потепление.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг

«Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения — вызовы, которые остались», — заявил Столтенберг, представляя итоги работы альянса в 2020 году.

Он подчеркнул, что ни страны, ни континенты не справятся с вызовами в одиночку, потому участникам альянса нужна стратегическая солидарность.

Генсек добавил, что НАТО нужно учитывать «вызовы авторитарного Китая и более агрессивной России». Эти государства всё теснее сотрудничают, в частности проводят военные учения.

Новый подход к России изложен в стратегии «НАТО — 2030», который представят на саммите организации в 2021 году, уточнил он.