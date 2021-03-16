Хоршем, , 15:02 — REGNUM Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра престолов» роль Рамси Болтона, озвучил нового персонажа стратегической игры Total War: Warhammer 2. Об этом 16 марта сообщает портал Eurogamer.

Реон подарил свой голос следующему легендарному лорду — тёмному эльфу Ракарту. Примечательным является то, что этот персонаж прославился во вселенной Total War: Warhammer 2 как эксперт по приручению диких зверей, отличающийся невероятной жестокостью. В сеть выложили короткий ролик, который демонстрирует подход Реона к работе.

Напомним, в феврале 2021 года студия Creative Assembly анонсировала третью часть Total War: Warhammer. Релиз второй игры серии состоялся 28 сентября 2017 года.

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