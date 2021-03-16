Лас-Вегас, США, 16 марта 2021, 15:02 — REGNUM Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведёт турнир без ограничений по числу зрителей. Об этом 16 марта сообщил президент UFC Дэна Уайт.

Турнир UFC 261 состоится в ночь с 24 на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Главным боем вечера станет реванш за титул чемпиона в полусреднем весе между американцами Камару Усманом и Хорхе Масвидалем. В их первом поединке победу одержал Усман единогласным решением судей.

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