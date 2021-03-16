Москва, , 15:10 — REGNUM Оборотные штрафы за отсутствие глубокой сортировки на мусоросжигающих заводах, которые генерируют тепловую энергию, предлагает ввести Минпромторг РФ. Об этом 16 марта рассказал замглавы министерства Виктор Евтухов.

«Мы будем настаивать на том, что если мусоросжигающие заводы будут принимать мусор, который не прошел глубокую сортировку, они должны платить серьезные штрафы, вплоть до оборотных, как сейчас у нас происходит по нефтепродуктам на заправках. Они должны в обязательном порядке обеспечить сортировку: это будет обязательное требование, что мусор должен попадать на такие заводы, пройдя глубокую сортировку с извлечением максимального количества полезных фракций», — сказал он.

При этом Евтухов уточнил, что в настоящее время российские власти обсуждают разнообразные варианты для поддержки строительства мусоросжигающих заводов.

«Вопрос, чтобы не было нагрузки на тарифы, прежде всего для населения. Поэтому с точки зрения строительства будут различные механизмы: субсидирование процентных ставок, «зеленые» облигации, где-то помощь государства должна быть. Этот вопрос еще на стадии обсуждения», — добавил замглавы Минпромторга.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что установленные в конце 2020 года тарифы на вывоз мусора не могут быть повышены для населения России.